Actualidade

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou hoje que as obras e testes do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) estarão concluídos em 2021, para que a nova rede pública de transportes possa funcionar em pleno em 2022.

O presidente da IP, António Laranjo, disse em Coimbra que "todos os trabalhos", na cidade e no Ramal da Lousã, deverão terminar dentro de dois anos, a fim de assegurar o "início do sistema na sua totalidade" em 2022.

António Laranjo intervinha no salão nobre dos Paços do Concelho, onde procedeu à apresentação do estudo prévio do SMM para os troços urbanos Coimbra B - Portagem e Portagem - Alto de São João, que totalizam sete quilómetros.