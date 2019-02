Actualidade

O curador francês Philippe Vergne foi nomeado diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, assumindo o cargo em abril, anunciou hoje o conselho de administração da fundação.

"Com uma sólida carreira, desde sempre ligada à arte contemporânea, Philippe Vergne liderou algumas das mais prestigiadas instituições de arte dos Estados-Unidos e da Europa", refere a Fundação de Serralves em comunicado.

Philippe Vergne, que deixará em março o cargo de diretor do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, foi nomeado num "processo de seleção internacional, com entrevistas a candidatos de várias partes do mundo", ocupando o lugar assumido anteriormente por João Ribas.