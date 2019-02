Actualidade

Dezasseis arguidos acusados de lesarem o Estado em 13 milhões de euros, através de um esquema fraudulento de comercialização de várias toneladas de tabaco, sem controlo, fiscalização e pagamento de impostos, começam a ser julgados na quarta-feira.

O início do julgamento está agendado para as 09:30 no Tribunal de Almada.

Segundo o despacho de acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, desde pelo menos 2016 que seis dos arguidos "iniciaram a atividade de comercialização de tabaco à margem do controlo e fiscalização das autoridades, por forma a evitar o pagamento" do Imposto sobre o Tabaco (IT) e do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).