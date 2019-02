Actualidade

A aprovação de uma nova pauta aduaneira até maio faz parte do processo de adesão definitiva de Angola à zona de comércio livre da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês), afirmou hoje, em Londres, o ministro do Comércio angolano.

"Angola tem em aprovação uma nova pauta aduaneira. Deverá entrar em vigor depois de aprovada no parlamento, dentro de dois meses", revelou o ministro do Comércio angolano, Joffre Van-Dúnem Júnior, durante uma palestra sobre as "Reformas Económicas" em Angola, realizada no Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House.

O ministro acrescentou que "a partir dessa nova pauta", Angola iniciará "as discussões reais para a adesão definitiva de Angola à zona comércio livre da SADC".