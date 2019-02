Actualidade

A artista Sofia Areal vai apresentar uma exposição no Centro Cultural Português, no Luxemburgo, a partir de segunda-feira, com 20 trabalhos criados nos últimos três anos, anunciou hoje o ateliê da artista.

De acordo com a mesma fonte, a exposição, que ficará patente até dia 07 de maio, apresenta um conjunto de trabalhos que incorpora um foco em três pontos: o preto e branco e a cor, uma aproximação mais geométrica e a colagem.

Nascida em Lisboa, em 1960, Sofia Areal iniciou formação em Inglaterra, com os cursos de Design Têxtil e o Foundation Course, do Hertfordshire College of Art and Design, em St. Albans (1979-81), regressou a Portugal e estudou nos ateliês de gravura e pintura do centro de artes Ar.Co., em Lisboa.