Guiné-Bissau / Eleições

O antigo primeiro-ministro guineense Umaro Sissoco Embalo avisou hoje que o Madem dará "resposta adequada a qualquer provocação" que possa surgir durante a campanha eleitoral em curso para as legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau.

De regresso a Bissau, após alguns dias no estrangeiro, Umaro Embalo respondeu aos jornalistas sobre uma polémica que envolve o Movimento de Alternância Democrática (Madem) e o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), por causa da proximidade dos palcos de comícios das sedes de campanhas das duas formações políticas.

Após uma queixa apresentada pelo PAIGC, uma juíza do Tribunal Regional de Bissau ordenou, na passada sexta-feira, a retida do placo de comícios do MADEM do local, mas a decisão ainda não foi cumprida.