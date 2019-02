Actualidade

O Governo brasileiro solicitou à Organização Mundial do Comércio (OMC) o início de um processo de consultas com a Índia, sobre os subsídios que aquele país concede ao setor do açúcar, informaram hoje fontes oficiais.

De acordo com um comunicado conjunto emitido pelos Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores do Brasil, a petição é o primeiro passo para apresentar uma ação formal contra os incentivos que a Índia oferece aos seus produtores de açúcar, que promovem o abastecimento desse setor, o que causa impacto nos preços internacionais.

A nota divulgada hoje por ambas as pastas cita "cálculos de especialistas" segundo os quais a "oferta adicional" da Índia pode gerar, no período 2018-2019, uma queda nos preços de cerca de 25%, o que resultaria "numa perda de até 1,300 milhões de dólares (cerca de 1,142 milhões de euros) para os exportadores brasileiros ".