Actualidade

O Governo moçambicano e a Renamo, principal partido de oposição em Moçambique, assumiram hoje o compromisso de acelerar a implementação do memorando de entendimento assinado entre as partes no âmbito das negociações de paz, informa um comunicado oficial.

Segundo um comunicado da Presidência da República, emitido horas depois de um encontro entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o presidente da Renamo, Ossufo Momade, as partes comprometeram-se a instruir equipas de trabalho para acelerarem a implementação do cronograma previsto no memorando assinado em agosto do ano passado.

O encontro entre Filipe Nyusi e Ossufo Momade surge dias depois da nomeação de mais 11 oficiais da Renamo para cargos de chefia no exército moçambicano, totalizando, com mais três nomeados em dezembro do ano passado, 14 oficiais do principal partido de oposição em Moçambique em cargos de liderança nas Forças Armadas moçambicanas.