Actualidade

O subdiretor do Museu Rainha Sofia, em Madrid, João Fernandes, disse à Lusa que Philippe Vergne, nomeado para a direção do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, é uma pessoa de reconhecidas qualidades e competências.

"É uma pessoa a quem reconheço merecidas qualidades e competências, a quem só posso desejar as maiores felicidades para desenvolver o seu programa", afirmou João Fernandes, numa reação ao anúncio por parte da Fundação de Serralves de que Vergne será o sucessor de João Ribas, à frente do museu.

O curador francês Philippe Vergne foi nomeado diretor do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, assumindo o cargo em abril, anunciou hoje o conselho de administração da fundação.