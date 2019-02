Actualidade

O Conselho de Administração da Jerónimo Martins vai propor a distribuição de 204,2 milhões de euros, um dividendo bruto por ação de 0,325 euros, anunciou hoje a empresa.

"Em linha com a política de dividendos em vigor, o Conselho de Administração irá propor na assembleia-geral anual de acionistas a distribuição de 204,2 milhões de euros em dividendos", refere a dona do Pingo Doce, no comunicado dos resultados relativos a 2018.

"Esta proposta corresponde a um dividendo bruto de 0,325 euros por ação (excluindo as 859.000 ações prórpias em carteira) e representa um 'payout' de cerca de 50% dos resultados consolidados ordinários", prossegue o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos.