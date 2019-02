Actualidade

O parlamento chumbou hoje, com os votos do PS e do PSD, um projeto de resolução do BE em recomendava a exoneração de Carlos Costa do cargo de governador do Banco de Portugal.

BE, PCP, PEV e PAN votaram a favor, enquanto o CDS-PP optou pela abstenção. O deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira também votou contra.

O BE apresentou, há 16 dias, um projeto de resolução em que pedia a avaliação da idoneidade do governador do Banco de Portugal, considerando que Carlos Costa "não pode estar acima de escrutínio".