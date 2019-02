Actualidade

O euro manteve-se hoje estável face ao dólar, depois da moeda norte-americana ter negociado pressionada pelas declarações prudentes do presidente do banco central dos Estados Unidos no Senado.

Às 18:20 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,1371 dólares, quando na terça-feira à mesma hora seguia a 1,1373 dólares.

Na terça-feira, o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmou que a economia norte-americana deve continuar a crescer em 2019 a um ritmo sólido, mas mais lento, devido a riscos crescentes.