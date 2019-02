Actualidade

O homem suspeito de atear o incêndio que deflagrou na sexta-feira num edifício no centro do Funchal ficou com termo de identidade e residência, anunciou hoje o Tribunal da Comarca da Madeira.

O arguido, retirado do edifício na sexta-feira pelos bombeiros e "indiciado por um crime de incêndio, explosão e outras condutas especialmente perigosas", foi "restituído à liberdade com Termo de Identidade e Residência e apresentações periódicas bissemanal, terças-feiras e sextas-feiras, em entidade policial da área de residência".

Em comunicado, o Tribunal da Comarca da Madeira indica ainda que o homem, natural da Madeira e de 34 anos, terá de submeter-se a "tratamento de dependência de produtos de estupefacientes em instituição adequada".