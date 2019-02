Actualidade

O filme "Parque Mayer" lidera as nomeações aos prémios Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema, com 15 indicações, incluindo nas categorias de Melhor Filme, Melhor Realizador e nas quatro de representação, foi hoje anunciado.

Os nomeados nas 23 categorias dos Prémios Sophia 2019 foram anunciados hoje, ao final da tarde, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa. "Parque Mayer" é o filme mais nomeado, com 15 indicações, seguido de "Pedro e Inês", com dez, e de "Cabaret Maxime", "Soldado Milhões" e "Raiva", com nove cada um.

Na categoria de Melhor Filme, "Parque Mayer", um filme de época sobre o teatro de revista e o Estado Novo, compete com "Cabaret Maxime", um policial vagamente inspirado na história do Cabaret Maxime, "Raiva", uma adaptação ao cinema do romance "Seara de Vento", de Manuel da Fonseca, e "Soldado Milhões", sobre o soldado português Aníbal Milhais, que combateu na Primeira Guerra Mundial.