Actualidade

O secretário-executivo da CPLP disse hoje à Lusa que recebeu da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos brasileira uma mensagem de "empenho" na relação com aquela comunidade da parte do Governo do Presidente Jair Bolsonaro.

"Claramente trazia uma mensagem do seu próprio empenho e do Presidente Bolsonaro em aprofundar a sua relação [do Brasil]" com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), afirmou o embaixador Francisco Ribeiro Telles que se reuniu na segunda-feira passada, na embaixada do Brasil em Genebra, com a ministra brasileira Damares Alves.

No encontro, onde estiveram presentes também os embaixadores permanentes daquela organização e do Brasil em Genebra, foram passados em revista alguns assuntos sobre a organização de Estados-membros de língua portuguesa, tendo a governante brasileira, relatou o secretário-executivo, abordado a política que pretende implementar.