Brexit

O governo britânico escapou hoje a uma derrota à estratégia para a saída do Reino Unido da UE, que foi hoje aprovada sem oposição graças à garantia de que dará aos deputados uma oportunidade para adiar o 'Brexit'.

O executivo tinha apresentado o plano de continuar negociações com Bruxelas que permitam ao Reino Unido sair da União Europeia (UE) com um acordo, o qual prometeu submeter no máximo até 12 de março.

Concomitantemente, perante a hipótese de ser novamente chumbado, adiantou que realizaria um voto perguntando aos deputados se autorizariam uma saída sem acordo, ou, caso contrário, apresentaria a opção de pedir à UE o prolongamento das negociações para além de 29 de março.