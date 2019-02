Actualidade

A Unidos da Tijuca, uma das aspirantes ao título de melhor escola de samba do Carnaval no Rio de Janeiro, decidiu acabar com o sigilo que tradicionalmente envolve as apresentações e mostrou hoje os pormenores do desfile.

Num ato insólito para o carnaval carioca, a direção da Unidos da Tijuca abriu as portas da sede na Cidade do Samba para apresentar à imprensa, quatro dias antes do início dos desfiles, o tema que vai levar ao sambódromo e os detalhes dos trajes e carros alegóricos.

Esta abertura contrasta com o secretismo com que as outras escolas de samba tentam esconder as apresentações que estão a preparar para o Carnaval deste ano, supostamente para não serem copiadas ou para tentar surpreender as 72.500 pessoas que irão ao sambódromo em cada uma das noites dos desfiles.