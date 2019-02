Actualidade

Milhares de turistas ficaram retidos no aeroporto de Banguecoque após o encerramento do espaço aéreo do Paquistão, na quarta-feira, devido às crescentes tensões com a Índia.

Cerca de 30 voos, a maioria com destino ou origem na Europa, foram afetados, anunciou a companhia aérea Thai Airways.

De acordo com uma porta-voz da transportadora tailandesa, citada pela agência Efe, há pelo menos quatro mil passageiros afetados.