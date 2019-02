FC Porto-Benfica

As duas melhores equipas portuguesas do momento, FC Porto e Benfica, 'acertam contas' no próximo sábado, no Dragão, sabendo que quem vencer o clássico fica com o caminho aberto para a conquista do título nacional de futebol.

Depois do colapso de Sporting, primeiro, e Sporting de Braga, depois, a luta ficou mesmo reduzida a dois, com os grandes rivais deste século - repartem todos os campeonatos desde 2003 - separados por um ponto apenas, quando faltam 11 jornadas para o fim da prova.

Esta semana, ambos tiveram excelentes momentos, com vitórias concludentes e de 'nota artística'. Ninguém pensa noutra coisa que a vitória, se bem que o empate beneficie os 'dragões', só que perdendo qualquer margem de erro.