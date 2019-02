Actualidade

A FLEC/FAC anunciou hoje que vai retomar de forma "intensiva a luta armada em Cabinda" e alertou que o enclave angolano é "um território em estado de guerra e que os estrangeiros "devem tomar as medidas de segurança adequadas".

Num "comunicado de guerra", enviado hoje à agência Lusa, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças Armadas de Cabinda (FLEC/FAC) indica que "nunca quis a guerra e sempre abriu as portas à paz" e que "todas as oportunidades" para a construir foram "esmagadas no sangue por Angola e os seus presidentes Agostinho Neto, José Eduardo dos Santos e João Lourenço".

A FLEC/FAC anuncia a retomada intensiva da luta armada em todo o território de Cabinda. A FLEC-FAC alerta a Comunidade Internacional e todos os seus expatriados que Cabinda é um território em estado de guerra e por isso todos devem tomar as medidas de segurança adequadas. A Nação cabindesa nunca quis a guerra e sempre abriu as portas da paz", lê-se no documento.