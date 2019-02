Actualidade

Cientistas estão a testar tecnologia para procurar sinais de vida em Marte no deserto chileno de Atacama, o sítio na Terra que mais se aproxima do 'planeta vermelho', para onde estão previstas novas missões robóticas em 2020.

A agência espacial norte-americana NASA, que quer enviar um novo veículo robotizado para Marte em 2020 para procurar vestígios de vida (microbiana) passada ou presente no planeta, levou um robô para o deserto de Atacama, que recolheu amostras do subsolo a uma profundidade de 80 centímetros.

As amostras de sedimentos revelaram micróbios invulgares que os cientistas atribuem às condições inóspitas do local: escassez de água e nutrientes e composição química do solo. Estas condições, assinalam, são semelhantes às de Marte.