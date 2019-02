Actualidade

A Presidência sul-coreana lamentou hoje que a cimeira entre os líderes dos EUA e da Coreia do Norte tenha terminado sem acordo, mas mostrou-se otimista na continuação das negociações, considerando que houve progressos significativos em Hanói.

"É lamentável que o Presidente Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, não tenham chegado a um acordo global na sua cimeira de hoje", disse em comunicado o porta-voz da Casa Azuk, sede da Presidência sul-coreana.

No entanto, Kim Eui-kyeom disse parecer "claro que foram alcançados muitos progressos, mais do que em qualquer outro momento no passado".