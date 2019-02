Actualidade

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Elvas, Tiago Bugio, admitiu hoje que a causa do acidente na A6, entre Caia e Elvas e que envolveu vários camiões e automóveis, possa ter sido a fraca visibilidade devido ao nevoeiro.

"Havia fraca visibilidade na altura" do acidente, devido ao "nevoeiro cerrado" na zona entre a fronteira do Caia e a cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, disse Tiago Bugio, em declarações à agência Lusa.

O acidente, que envolveu um total de cinco veículos pesados de mercadorias e seis viaturas ligeiras, ocorreu ao quilómetro 156 da A6 no sentido fronteira do Caia-Elvas e o alerta foi dado às 07:54.