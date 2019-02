Actualidade

O papel de Anna no novo filme de Jean-Claude Van Damme foi "dez vezes mais difícil do que qualquer trabalho" anterior de Joana Metrass, disse à Lusa a atriz portuguesa e uma das estrelas de "We Die Young".

O filme, que se estreia esta sexta-feira nos Estados Unidos, foi rodado na Bulgária e faz um retrato contundente dos gangues, em Washington, D.C., e do drama do stress pós-traumático em militares que regressaram da guerra no Afeganistão.

Quando foi escolhida para o papel de Anna, uma imigrante de El Salvador que tenta escapar aos tentáculos do gangue MS-13 no bairro onde vive, Joana Metrass não sabia que ia contracenar com Jean-Claude Van Damme, a quem chama de "lenda".