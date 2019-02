Actualidade

Pequim e Macau chegaram "a consenso" sobre o início à cooperação no âmbito da transferência de condenados, bem como aprofundar o intercâmbio judiciário e jurídico, foi hoje anunciado.

Numa visita à capital chinesa, que terminou hoje, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, reuniu-se com o ministro da Justiça chinês, Fu Zhenghua, para debater "o início da cooperação no âmbito da transferência de pessoas condenadas", indicou, em comunicado, o gabinete da secretária.

No encontro foi também estabelecida a necessidade de desenvolver "esforços mútuos para impulsionar e aprofundar a cooperação judiciária entre as duas partes, bem como a cooperação e o intercâmbio no âmbito jurídico".