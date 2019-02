Europeias

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se em 13 de março, em Coimbra, para aprovar a lista de candidatos às eleições para o Parlamento Europeu, apresentada pela Comissão Política Nacional.

De acordo com a convocatória que está ser enviada hoje aos conselheiros, e a que a Lusa teve acesso, da agenda da reunião, marcada para as 21:00 num hotel em Coimbra, fazem parte ainda a "análise da situação política" e o "processo de revisão estatutária".

Os estatutos do PSD determinam que compete ao Conselho Nacional "aprovar as propostas referentes ao apoio a uma candidatura a Presidente da República, à designação do candidato a Primeiro-Ministro e às listas de candidatura à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, apresentadas pela Comissão Política Nacional, nos termos do regulamento".