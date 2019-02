Actualidade

A GNR assegurou hoje que continuam por apurar as causas do acidente na A6, entre Caia e Elvas, envolvendo vários camiões e automóveis, embora o comandante dos bombeiros tenha admitido ter sido a fraca visibilidade devido ao nevoeiro.

"Neste momento, ainda não temos as causas apuradas. Há de ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação", afirmou o capitão José Amaral, do Destacamento de Trânsito de Évora da GNR, em declarações aos jornalistas no local do desastre.

Questionado sobre se o nevoeiro poderá ter estado na origem do acidente, que envolveu cinco veículos pesados de mercadorias e seis viaturas ligeiras, provocando 16 feridos ligeiros, o oficial da GNR não confirmou essa possibilidade.