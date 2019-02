Incêndios

O Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra considera duvidoso que a existência de mais meios operacionais, incluindo meios aéreos, "pudesse ter feito grande diferença" no combate aos incêndios de 15 de outubro de 2017.

"É duvidoso que a existência de mais recursos operacionais, incluindo meios aéreos, pudesse ter feito uma grande diferença, perante o número e violência dos incêndios ocorridos", refere o relatório "Análise dos Incêndios Florestais ocorridos a 15 de outubro de 2017", hoje tornado público pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

No entanto, o documento feito pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, sob coordenação de Domingos Xavier Viegas, sustenta que a definição rígida de períodos de risco de incêndio baseadas em datas do calendário, como acontecia em outubro de 2017, sem tomar em conta as alterações sazonais da meteorologia, e "uma preocupação com a contenção de despesas terão levado a reduzir o dispositivo operacional, sem prestar a devida atenção ao risco extremo de incêndio que estava previsto".