Actualidade

O número de feridos ligeiros do acidente ocorrido hoje na A6, perto de Elvas (Portalegre), envolvendo vários camiões e automóveis, subiu de 16 para 17, confirmaram à agência Lusa fontes da GNR e dos bombeiros.

"São 17 feridos ligeiros", dos quais "16 espanhóis e um português", disse à Lusa o major Vieira, do Comando Territorial de Évora da GNR, tendo outra fonte da Guarda, que se encontra no local do acidente, confirmado a mesma informação.

Inicialmente, fontes da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) divulgaram que o choque em cadeia ocorrido na A6, entre a fronteira do Caia e Elvas, tinha provocado 16 feridos ligeiros.