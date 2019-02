Actualidade

(CORREÇÃO) Dallas, Estados Unidos da América, 26 fev (Lusa) - A companhia petrolífera Anadarko anunciou que pretende investir cerca de 200 milhões de dólares (176 milhões de euros) no projeto de exploração de gás natural em Moçambique ainda este semestre, antes de avançar para a Decisão Final de Investimento (DFI). (CORRIGE A CONVERSÃO DO INVESTIMENTO)

De acordo com o relatório anual da empresa norte-americana, depositado no regulador local, este valor "inclui a parte do custo da Anadarko associado com a preparação em curso no sítio para a central em terra".

No documento lê-se também que os prazos estão a ser cumpridos para que a petrolífera decida ainda este semestre se avança definitivamente para o projeto, e alertam-se os investidores que "é antecipável um ajustamento das previsões de investimentos de capital se o projeto for sancionado".