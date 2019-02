Actualidade

Milton Hatoum considera que, "nestas eleições, o Brasil revelou o seu lado mais ignorante e mais perverso", falando a propósito do seu novo romance, "A noite da espera", ambientando na ditadura brasileira e que apresenta semelhanças com a atualidade.

"A noite da espera", lançado agora em Portugal pela Companhia das Letras, começou a ser escrito em 2007, quando "Lula era o grande presidente do momento". Seguiram-se os outros dois volumes - trata-se de uma trilogia chamada "O lugar mais sombrio" - e, no total, Milton Hatoum passou quase dez anos a trabalhar neste projeto, contou em entrevista à agência Lusa.

"Eu não sabia que o Brasil se ia tornar esse horror, porque é um horror o que está acontecendo no meu país, não tenho outra palavra para nomear essa ascensão do ultraconservadorismo e às vezes até do fascismo, que está em alguns ministros. O Brasil, nessas eleições, revelou o seu lado mais ignorante e mais perverso, mais cruel", desabafou o escritor, referindo-se às Presidenciais do passado mês de outubro, no seu país, em que foi eleito Jair Bolsonaro.