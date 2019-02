Actualidade

O Presidente do Senegal, Macky Sall, foi reeleito para um segundo mandato, com mais de 58,27% dos votos escrutinados nas presidenciais de domingo passado, indicou hoje a comissão eleitoral do país.

Sall precisava de uma maioria para evitar uma segunda volta das eleições, o que veio a verificar-se.

Não é ainda claro que algum candidato venha a contestar em tribunal os resultados eleitorais, mas no início da semana dois candidatos da oposição, Idrissa Seck e Ousmane Sonko, insurgiram-se publicamente contra notícias na comunicação social senegalesa que antecipavam a vitória de Mececky ky, agora confirmada pela comissão eleitoral.