Actualidade

A artista portuguesa Marisa Benjamim vai participar na edição deste ano do Roskilde, na Dinamarca, incluída no programa de artes e debate daquele festival de música, que se realiza anualmente desde 1971, foi hoje anunciado.

O nome de Marisa Benjamim surge numa lista, divulgada hoje pela organização de 32 novas confirmações para o cartaz do festival, que decorre no verão na cidade dinamarquesa que lhe dá nome. A artista portuguesa estará no Roskilde no âmbito do programa de artes e debates.

"No festival de Roskilde será possível provar a bebida 'detox' de flores de Marisa Benjamim, servida num laboratório a pedal. O laboratório explora sabores e interações sociais e chama a atenção para a comida e a bebida do futuro. Um dia viveremos todos de flores, ervas e bagas?", refere a organização no 'site' oficial do festival.