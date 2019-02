Actualidade

O número de portugueses que chegou ao Reino Unido para trabalhar caiu para 18.871 em 2018, o mais baixo desde 2011, de acordo com números do Ministério do Trabalho britânico publicados hoje.

Este foi o terceiro ano consecutivo em que desceu o número de inscrições de portugueses na Segurança Social britânica, um requisito para trabalhar no Reino Unido.

Depois de anos sucessivos de aumentos significativos, o número de registos atingiu um pico em 2015, quando se inscreveram 32.301 portugueses, quase o dobro dos 16.350 registados em 2011.