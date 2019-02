Venezuela

Um indígena ferido nos confrontos que ocorreram na cidade venezuelana de Santa Elena de Uairén morreu num hospital na cidade brasileira de Boa Vista, noticiou hoje o portal brasileiro G1.

O indígena venezuelano Kliver Alfredo Perez Rivero, de 24 anos, estava internado no Hospital Geral de Roraima e foi o primeiro ferido nos conflitos a morrer após receber tratamento no Brasil.

A causa da morte foi falência múltipla de órgãos após a vítima ter sido ferida por disparos no tórax, com lesões no fígado e intestino, segundo a mesma fonte.