O programa "Blue Azores", resultado de uma parceria firmada hoje entre o Governo dos Açores, a Fundação Oceano Azul e a Fundação Waitt, pretende declarar 15% da Zona Económica Exclusiva (ZEE) açoriana como área marinha protegida.

No mar dos Açores, que representa 55% do território marítimo português, numa extensão superior a um milhão de quilómetros quadrados, cerca de 5% do território já está protegido, embora grande parte dessas áreas não tenha regulamentação para a pesca e outras atividades com impactos.

Com a implementação do programa "Blue Azores", assume-se o compromisso de aumentar essas áreas para 15% da ZEE da região, acrescentando cerca de 150 mil quilómetros quadrados à área atual.