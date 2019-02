Actualidade

Mais de 40 artistas atuam, entre 28 e 30 de março, no Porto, no âmbito do festival Vivarium, que cruza várias artes performativas e, à segunda edição, pretende "questionar as convergências e divergências entre Inteligência Natural e Inteligência Artificial".

"Serão cerca de 30 propostas e mais de 40 artistas que, entre 28 e 30 de março, ocuparão o Maus Hábitos, Cinema Passos Manuel, Ateneu Comercial e Reitoria da Universidade do Porto - Biblioteca do Fundo Antigo", refere a organização num comunicado hoje divulgado.

A segunda edição do festival, que decorre sob o título "Inteligência Natural, o que as Inteligências Artificiais (IA) ainda não podem fazer?", pretende "questionar as convergências e divergências entre Inteligência Natural e Inteligência Artificial (IA)".