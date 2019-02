Actualidade

O autor de "No Armário do Vaticano", que aborda a homossexualidade e o poder na cúria romana, revelou que Portugal é mais importante no livro do que se pensa, na medida em muitas das suas fontes são padres portugueses.

"Portugal é mais importante no livro do que se pensa. Porque tenho muitas fontes que vivem no Vaticano que são portugueses" disse Frédéric Martel em entrevista à agência Lusa, explicando, contudo, que não revela as suas identidades para sua proteção.

Lançado mundialmente a 21 de fevereiro, o livro foi escrito depois de quatro anos de investigação no Vaticano e em 30 países, incluindo Portugal, e da inquirição de 1.500 testemunhas, entre as quais 41 cardeais, 52 bispos e monsenhores, 45 núncios apostólicos e embaixadores estrangeiros e mais de duzentos padres e seminaristas.