Incêndios

As entidades operacionais "nem sempre fazem a melhor utilização dos sistemas de comunicação disponíveis", concluiu um relatório sobre os incêndios de 15 de outubro de 2017, hoje divulgado, apontando novamente falhas ao SIRESP.

O relatório "Análise dos Incêndios Florestais ocorridos a 15 de outubro de 2017", feito pelo Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais da Universidade de Coimbra, liderado por Domingos Xavier Viegas, refere que as entidades operacionais "nem sempre fazem" o melhor uso do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), da Rede Operacional de Bombeiros (ROB) e da Rede Estratégica de Proteção Civil (REPC), o que limita as vantagens da utilização deste sistema.

Como exemplo, o documento destaca "o frequente incumprimento do plano de comunicações definido para uma ocorrência, que é por vezes desrespeitado por operacionais que atropelam o nível de canal (operacional, tático ou estratégico) em que deveriam comunicar, ou por equipas ou grupos que frequentemente não utilizam os canais de comunicação que lhes são atribuídos no plano de comunicações".