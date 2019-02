Actualidade

A agência de 'rating' Moody's considera que o recente desempenho económico da zona euro foi dececionante e antecipa que o Banco Central Europeu (BCE) só deve subir os juros em 2020.

"O recente desempenho económico na zona euro foi dececionante. Apesar de estarmos totalmente à espera de uma desaceleração da tendência das taxas de crescimento registadas no início de 2018, não esperávamos a travagem virtual do ímpeto de crescimento na segunda metade de 2018", indica a Moody's num relatório divulgado hoje.

"Um conjunto de fatores pesaram coletivamente no sentimento e crescimento da zona euro. Estes fatores incluíram a incerteza no comércio [internacional], a fraca procura da China, a incerteza em relação ao resultado das negociações do 'Brexit', as recriminações entre a União Europeia e a Itália, o movimento dos "coletes amarelos" em França e problemas na indústria automóvel alemã", explica a agência de 'rating'.