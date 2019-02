Actualidade

O único ferido ligeiro português do acidente ocorrido hoje na A6, perto de Elvas, relatou que "nunca" lhe tinha acontecido "uma situação destas" e que, na altura do desastre, entrou num "saco de fumo e de nevoeiro".

"Não sei [o que aconteceu], sei que entrámos num saco de fumo e de nevoeiro" e "que, de repente, não vi nada, só vi a traseira do outro reboque" aquando do impacto, contou aos jornalistas o português João Seabra, motorista de um dos cinco camiões envolvidos no choque em cadeia.

De regresso ao local do acidente, depois de receber cuidados médicos no hospital de Elvas (Portalegre), o motorista garantiu que nunca tinha passado por uma experiência desta natureza, em 32 anos de profissão.