Actualidade

O cinema indígena do Brasil estará em destaque no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa, de 13 a 17 de março na "Mostra Ameríndia" que, além da exibição de filmes, inclui um ciclo de conversas e debates.

"Pensado de forma colaborativa com projetos envolvidos na produção e difusão desta cinematografia no Brasil como a Mostra Aldeia SP, o programa da 'Mostra Ameríndia' integra uma multiplicidade de experiências que nos retiram dos lugares convencionais de olhar e entender o cinema. A inédita presença de quatro cineastas indígenas, assim como a vinda do curador Ailton Krenak oferecem ao programa uma singularidade na comunicação com o público", refere a organização do festival em comunicado.

A programação inclui "uma seleção de filmes em que os coletivos indígenas atuam em diferentes níveis". "Por vezes, são cineastas no sentido ocidental e direcionam a câmara para o quotidiano da sua aldeia, rituais ou a sociedade colonial, outras vezes colaboram com não-indígenas na produção de obras", lê-se no comunicado, no qual a organização defende que "as propostas, selecionadas de diferentes momentos históricos e produzidas por diferentes povos indígenas em diversos contextos de produção, dão forma a uma real multiplicidade nas suas escolhas formais e temáticas".