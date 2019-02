Actualidade

Uma das duas faixas da A6 no sentido Caia-Elvas (Portalegre), onde ocorreu o acidente rodoviário desta manhã, que causou 17 feridos ligeiros, reabriu ao trânsito às 17:00, anunciou a Brisa, empresa concessionária da autoestrada.

Segundo a Brisa, em declarações à agência Lusa, foi reaberta ao trânsito a "via esquerda" da A6, entre a fronteira do Caia e Elvas, no sentido de Espanha para Portugal,

A previsão para a reabertura da outra via da A6, a da direita, é "às 19:00", disse também a empresa à Lusa.