Actualidade

A partir da peça "Menina Júlia", de August Strindberg, expurgada dos determinismos que levaram ao fim trágico da protagonista, Tiago Rodrigues construiu uma nova peça que se estreia na sexta-feira, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

"Um outro fim para a menina Júlia" é o nome da nova encenação do diretor do Nacional D. Maria, elaborada a partir da tradução de Augusto Sobral da tragédia do dramaturgo sueco (1849-1912), que esteve em cena em 2009 neste teatro de Lisboa, numa encenação de Rui Mendes.

Neste trabalho, Tiago Rodrigues põe as personagens principais da peça de Strindberg - Júlia e João (Jean) - a viverem juntos e felizes, numa pequena pensão de que são proprietários, junto a uma pequena estação de comboios.