Actualidade

A Coreia do Norte considera que fez uma "proposta realista", na cimeira de hoje com os EUA, e que o Presidente Donald Trump perdeu uma oportunidade "que pode não repetir-se", segundo declarações oficiais divulgadas por uma agência coreana.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte, Ri Yong Ho, citado pela agência coreana Yonhap, disse que o seu Presidente, Kim Jong-un, apenas pediu aos EUA um alívio parcial das sanções, em troca do encerramento do seu principal complexo nuclear.

O ministro Ri disse ainda que a Coreia do Norte estava disponível para oferecer, por escrito, uma suspensão permanente dos testes nucleares e intercontinentais de mísseis balísticos, considerando que Donald Trump desperdiçou uma oportunidade de negociação que "pode não repetir-se".