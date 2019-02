Actualidade

A Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar (USF) atribuiu hoje a saída de médicos de Portugal para o estrangeiro à "ausência da aposta do Governo nas USF e à morosidade dos concursos no Serviço Nacional de Saúde".

Em comunicado, aquela associação adiantou ter "alertado os Ministérios da Saúde e das Finanças sobre a importância de abertura de novas USF e evolução das já existentes para modelo B [com mais competências do que a USF modelo A]".

"Com o despacho nº1174-B/2019, que define o número de USF a criar e as que evoluem de modelo organizativo durante o ano de 2019, continuamos com quotas limitadas e inexplicáveis", justificou o presidente da direção da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, citado na nota.