Actualidade

A SAD do FC Porto apresentou hoje um saldo positivo de 7,15 milhões de euros relativo às contas do primeiro semestre da época 2018/19, justificados essencialmente com os prémios da Liga dos Campeões e direitos televisivos.

O relatório e contas consolidado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) destaca o "resultado líquido consolidado positivo em 7,158 milhões de euros, que se destaca dos 23,926 milhões negativos apresentados no período homólogo".

Para a melhoria das contas contribuíram "o aumento das receitas obtidas pela participação do FC Porto na edição 2018/2019 da UEFA Champions League", bem como "o início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva".