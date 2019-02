Actualidade

A Missão Integrada da ONU para a Consolidação da Paz e Segurança na Guiné-Bissau foi prolongada até fevereiro de 2020, mas vai ser reduzida após a conclusão do ciclo eleitoral, devendo encerrar até final do próximo ano.

A decisão consta de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que esteve hoje a analisar a situação na Guiné-Bissau, depois de uma visita realizada ao país entre 15 e 16 de fevereiro.

Na resolução, o Conselho de Segurança decide prolongar a missão por um período de 12 meses até fevereiro de 2020 e reconfigurar a missão, com vista ao seu encerramento no final do próximo ano.