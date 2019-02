Actualidade

O Sporting apurou-se hoje para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, um feito inédito na história do clube, ao vencer em casa do Dínamo de Bucareste por 27-26, na segunda mão do 'play-off'.

Depois de uma vitória por 32-31 em Lisboa, no Pavilhão João Rocha, os 'leões' chegaram ao intervalo a perder 15-11, mas conseguiram inverter o resultado no segundo tempo.

A formação 'verde e branca', orientada por Hugo Canela, vai defrontar nos 'oitavos' o segundo classificado do Grupo A, que será o Veszprém, da Hungria, ou o Vardar, da Macedónia, em jogos marcados para 20 a 24 de março, datas para a primeira mão, e 27 e 30 de março, a segunda.