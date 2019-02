Actualidade

A peça "Tudo nunca sempre o mesmo diferente nada", que cruza ópera e teatro a partir de um libreto do compositor português Tiago Cutileiro, numa encenação tripartida, apresenta-se na sexta-feira no Teatro Campo Alegre, no Porto.

Em 2017, a Douda Correria editou o libreto, ou "mosaico de texto para uma ópera", em livro, e o projeto chega agora à cena pela mão das encenadoras Leonor Keil, Sónia Baptista e Sara Carinhas.

Segundo a apresentação, o libreto combina "diversos pequenos fragmentos de diferentes autores de forma a criar um discurso coerente entre três personagens", incluíndo o elenco Inês Simões, Nélia Gonçalves, Maria Ermida e Maria João Sousa, cantoras, além do agrupamento Ars Ad Hoc.